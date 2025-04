Weinheim. Die Großsachsener Straße im Weinheimer Stadtteil Oberflockenbach muss kommende Woche voll gesperrt werden. Wie die Stadtwerke Weinheim mitteilen, stehen dringende Arbeiten an der Trinkwasserleitung in Höhe der Hausnummer 31, nahe der Feuerwehr, an. In diesem Rahmen wird die Straße am Dienstag, 15. April, zwischen 6 und 18 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.