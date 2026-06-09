Weinheim: Sommergasse wird umfassend saniert

Weinheim. Für die Bürger in Lützelsachsen ist es eine gute Nachricht, nicht nur für das Straßenbild, auch für die Versorgungssicherheit der Infrastruktur mit Wasser, Kanalisation und anderen Leitungen: Die Sommergasse wird in diesem Jahr neu gemacht, was Tiefbau- und Straßenbau angeht. Das von Rissen und Schlaglöchern beeinträchtigte Bild der wichtigsten Querspange durch den Ort wird sich also deutlich verbessern und den größten Weinheimer Ortsteil aufwerten. Der Gemeinderat hat Anfang des Jahres die erforderlichen Haushaltsmittel bestätigt. Nach aktueller Planung sollen die Bauarbeiten Mitte August beginnen.

Ingenieure stellen Plan vor

Der Lützelsachsener Ortschaftsrat und interessierte Bürger werden vom Rathaus über den aktuellen Stand der Planung im Rahmen einer öffentlichen Ortschaftsratsitzung am Donnerstag, 11. Juni, 18 Uhr, informiert. Dabei werden die Tiefbauingenieure der Stadt über den Umfang der Baumaßnahme, Bauabschnitte sowie den groben Zeitplan berichten. Im Zuge der Baumaßnahme werden nicht nur Kanal und Gehwege sowie Fahrbahn grundlegend erneuert, sondern auch der Verkehrsraum neugestaltet. Auch die Stadtwerke Weinheim nutzen die Gelegenheit, um die Trinkwasserleitung in der Sommergasse zu modernisieren. Durch die Bündelung der Arbeiten sollen Synergien genutzt und zusätzliche, spätere Eingriffe in die Straße vermieden werden.

Informationen vor Ort

Die betroffenen Haushalte sowie die ansässigen Geschäfte werden schriftlich mit weiteren Details zur Maßnahme informiert. Vor dem Baubeginn ist außerdem eine Öffentlichkeitsveranstaltung geplant, um über die Planungen und den Ablauf zu informieren. Hier sollen Anwohnerinnen und Anwohner sowie Geschäftstreibende nochmals die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und sich umfassend über die einzelnen Bauabschnitte zu informieren. Mit der Erneuerung von Kanalisation, öffentlichem Verkehrsraum und Trinkwasserleitung investiert die Stadt sowie Stadtwerke gezielt in eine zukunftssichere Infrastruktur, betont Bürgermeister Andreas Buske.