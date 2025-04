Weinheim: Stadt kauft das Martin-Luther-Haus

Weinheim. Die Stadt Weinheim wird Eigentümer des Martin-Luther-Hauses. Nachdem die Stadt kürzlich bei der Zwangsversteigerung das höchste Gebot (1,1 Millionen Euro) abgegeben hatte, hat nun die evangelische Kirchengemeinde Weinheim ihre Zustimmung erteilt. Das gab Oberbürgermeister Manuel Just im Gemeinderat bekannt. Auf Nachfrage hieß es aus dem Rathaus, dass die Kirchengemeinde Eigentümer des Erbpacht-Grundstücks bleibt. In den nächsten Wochen will die Verwaltung Vorschläge zur Nutzung des Gebäudes präsentieren.