Weinheim: Unbekannte brechen über Balkon in Haus ein

Weinheim. Unbekannte Täter sind in ein Anwesen in der Albert-Ludwig-Grimm-Straße in Weinheim eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, soll sich die Tat im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 16. Juli, und Sonntag, dem 27. Juli, ereignet haben. Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen die Einbrecher über den Garten auf den Balkon des Anwesens gelangt sein, wo sie den Rollladen anhoben und die Balkontür aufhebelten.