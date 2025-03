Weinheim: Unbekannter bedroht Frau, weil sie Betrugsmasche verhindert

Weinheim. Eine 29-jährige Frau ist in Weinheim von einem unbekannten Mann bedroht worden, weil sie seinen Betrugsversuch verhinderte. Wie die Polizei berichtet, bemerkte die 29-Jährige am Donnerstagabend, dass der Unbekannte ihre Nachbarin im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Schollstraße in ein Gespräch verwickelt hatte. Dabei gab er sich als Mitarbeiter der Weinheimer Stadtwerke aus. Als die 29-Jährige das Gespräch unterband und den Mann auf die Betrugsmasche ansprach, reagierte er sofort aggressiv, packte sie am Oberarm und drückte sie gegen die Haustür. Erst als die 29-Jährige nach Hilfe rief, ließ er von ihr ab und fuhr in einem schwarzen BMW davon.