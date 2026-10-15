Weinheim: Unbekannter zersticht Reifen an zwei Autos
In Weinheim sind von Dienstag auf Mittwoch zwei Autos beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat.
Weinheim. Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Dienstag, 13. Oktober, 16 Uhr, und Mittwoch, 14. Oktober, 6.15 Uhr, Reifen zweier am Multring in Weinheim geparkter Autos zerstochen. Wie die Polizei berichtet, wurde bei beiden Fahrzeug jeweils der rechte hintere Reifen beschädigt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt. Ebenso kann die Schadenshöhe noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06201 1003 0 entgegen.