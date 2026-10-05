Weinheim: Reifen von mindestens zwölf Autos zerstochen
Mehrere Fahrzeughalter erleben in Weinheim eine böse Überraschung: Unbekannte haben die Reifen an mindestens zwölf Autos zerstochen. Die Polizei ermittelt.
Weinheim. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag, 2. Oktober, auf Samstag, 3. Oktober, die Reifen von zahlreichen Fahrzeugen in der Gleiwitzer Straße in Weinheim zerstochen. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens zwölf Autos von den Tätern beschädigt. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Geschädigte sowie Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06201 1003 0 entgegengenommen.