Zeugen gesucht

Reifen am TSG-Sportplatz zerstochen: Polizei findet Skalpell im Autoreifen

Mehrere Fahrzeuge werden am späten Abend beschädigt. Am Tatort macht die Polizei schließlich einen Fund, der für die Ermittlungen wichtig werden könnte.

Als die Polizei zum Parkplatz in der Weimarer Straße gerufen wird, bietet sich ein ungewöhnliches Bild. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen. Foto: Marco Schilling
Als die Polizei zum Parkplatz in der Weimarer Straße gerufen wird, bietet sich ein ungewöhnliches Bild. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen.

Weinheim. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Parkplatz des Sportplatzes der TSG in der Weimarer Straße in Weinheim die Reifen von vier Autos und zwei Fahrrädern zerstochen. Die Tat ereignete sich zwischen 22 und 23 Uhr.

Eine Streife des Polizeireviers Weinheim stellte die beschädigten Fahrzeuge vor Ort fest. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verwendete der Täter ein Skalpell. Es steckte noch in einem der beschädigten Autoreifen. Die Polizei stellte das Skalpell sicher. Der Sachschaden beträgt nach Schätzung der Polizei rund 840 Euro. Das Polizeirevier Weinheim ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Beim vorsätzlichen Zerstechen fremder Autoreifen handelt es sich in Deutschland regelmäßig um Sachbeschädigung nach § 303 Abs. 1 StGB. Der gesetzliche Strafrahmen reicht von Geldstrafe bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. Bei einem einmaligen Fall mit geringem Schaden und einem nicht vorbestraften Täter ist in der Praxis eher mit einer Geldstrafe als mit einer Freiheitsstrafe zu rechnen. Die Polizei sucht Zeugen, auch weitere Geschädigte sollen sich beim Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/1003-0 melden.

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