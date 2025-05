Tierschutz

Weinheim: Wildschutzverein will mit Premium-Drohne mehr Rehkitze retten

Neu gegründeter Wildschutzverein aus Weinheim-Sulzbach will mit Hightech-Drohne Rehkitze vor dem Tod bewahren. Was die Drohne so nützlich macht und wie man Verein und Tiere mit Spenden unterstützen kann.