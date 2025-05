Veranstaltungsreihe

Weinheim: "Woinem live" mit Monia Krüchten und Andy Botz

Am Samstag, 7. Juni, geht es mit der Veranstaltungsreihe "Woinem live" am Windeckplatz weiter. Den Auftakt machen Weltenbummler-Gitarrist Andy Botz und Sängerin Monia Krüchten. Wer an den weiteren Terminen das Shoppingerlebnis in der Weinheimer City versüßt.