Weinheimer Bahnhofstraße: Baustelle auch am Wochenende

Die erste Woche der Stadtwerke-Baumaßnahme in der Bahnhofstraße, wo alte Lampen durch eine moderne Energiesparbeleuchtung ersetzt werden, ist fast vorüber. Die Arbeiten im Herzen von Weinheim kommen gut voran, die Autofahrer haben sich offenbar auch an die Umleitung gewöhnt. Allerdings ist es am Wochenende wegen unvorhergesehener Baumaßnahmen und zusätzliche Arbeiten nicht möglich, die Baustelle über das Wochenende aufzuheben, wie die Stadtwerke mitteilen. Die Einbahnstraßenregelung bleibt daher bestehen und die Nutzung der betroffenen Bereiche weiterhin eingeschränkt.