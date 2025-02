Weinheimer Gemeinderat verabschiedet Haushalt - diese Themen stehen an

Weinheim. Es ist die Stunde der Fraktionen (und Gruppen) im Weinheimer Gemeinderat, wenn das Gremium am heutigen Mittwoch, 26. Februar, um 17 Uhr in öffentlicher Sitzung im Großen Sitzungssaal des Rathauses noch einmal zum Haushaltsplan 2025 tagt, um das Zahlenwerk zu verabschieden. Der Weinheimer Haushalt schließt mit einem Defizit in Höhe von rund 17 Millionen Euro ab, allerdings verfügt die Stadt über Rücklagen, sodass (noch) keine Schulden aufgenommen werden müssen.