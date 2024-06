Weinheimer Guckkastentheater: Liane Schneider verabschiedet sich

Am Ende einer der letzten Vorstellungen des „Guckkastentheaters“ an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Weinheim gab’s Tränen. Viele ehemalige Schüler überreichten Liane Schneider eine Blume und sagten: „Manches aus unserer Schulzeit haben wir vergessen. Das Theaterspielen nicht.“ 17 Jahre führte die Lehrerin am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Regie. Im Jahr 2007 übernahm sie das 1982 von Angelika Keßler-Hauß gegründete Theater der ehemaligen Multschule von Reiner Merhof. Zum Abschied blickt sie zurück und erklärt unter anderem, warum es bei einer Inszenierung mit Schülern nicht nur auf das Ergebnis ankommt.