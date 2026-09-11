Weinheimer Herbst: Dürreplatzfest und verkaufsoffener Sonntag  

Weinheim. Zwei Veranstaltungen machen die Weinheimer Innenstadt an diesem Wochenende zum Ausflugsziel: Am Samstag, 12. September, steht zunächst das Dürreplatzfest auf dem Programm. Am Sonntag folgt der Weinheimer Herbst mit verkaufsoffenem Sonntag und zahlreichen Aktionen in der City. Und: Der Provence-Markt ist zurück und an beiden Tagen auf dem Hutplatz geöffnet.

Dürreplatzfest am Samstag

Das von WNOZ als Hauptsponsor präsentierte Dürreplatzfest vor der Weinheim Galerie beginnt am Samstag um 11 Uhr mit dem traditionellen Fassbieranstich durch Oberbürgermeister Michael Möslang. Danach gehört die Bühne bis zum Abend der Livemusik. Der Eintritt ist frei. Los geht es am Samstag um 11.30 Uhr mit dem Duo „A Trip to Italy“. Gegen 14 Uhr folgen „Shape of Two“, bevor ab etwa 16.30 Uhr die Weinheimer Sängerin Susan Horn gemeinsam mit Gitarrist Christoph Melzer auftritt. Den Abschluss übernimmt ab 19.30 Uhr SWEAT mit Soul, Funk und Pop.

Foto: Stadt Weinheim Weinheims Citymanagerin Eva Wohlgemuth packte am Freitag auch beim Aufbau für das Dürreplatzfest mit an.

Dürreplatzfest am Sonntag

Auch am Sonntag geht das Programm auf dem Dürreplatz weiter: Um 11 Uhr wird das Mobilitätskonzept vorgestellt. Ab 11.30 Uhr spielt „Rumbacustic“, eine spanisch-feurige Mitmachband. Gegen 14 Uhr beginnt die Raffini-Kindershow. Um 14.30 Uhr lädt DJ Dirk zur Kinder-Disco ein – zunächst für die Drei- bis Sechsjährigen, um 16 Uhr dann für die Sechs- bis Zwölfjährigen. DJ M.T.S. beschließt das Programm ab 17 Uhr mit einer Disco für junge Erwachsene.

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Verkaufsoffener Sonntag

Am verkaufsoffenen Sonntag wird die Innenstadt von 13 bis 18 Uhr zur großen Veranstaltungs- und Einkaufsmeile. Kunsthandwerker und Händler präsentieren entlang der Hauptstraße bis zum Marktplatz ihre Waren. Vereine und Initiativen sind ebenfalls vertreten. Auf dem Amtshausplatz zeigen regionale Autohäuser aktuelle Modelle. In der Bahnhofstraße sind ein Bewegungsparcours und Informationsangebote von Vereinen und Initiativen vorgesehen.

Provence-Markt