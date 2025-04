Weinheimer Naturdiplom: Mit den Fröschen geht es los

Weinheim. Warum wandern im Frühjahr die Kröten, und wo wandern sie hin? Welche Hühner legen braune Eier und welche weiße? Wie wird das Wasser aus der Toilette wieder klar und sauber? Wie leben die Bienen im Wald? Im Herbst dieses Jahres wissen wieder mehr Kinder die Antworten auf diese Fragen, die sie von der Natur gestellt bekommen. Denn dann halten sie das Weinheimer Naturdiplom in den Händen. Die Veranstaltungen, deren Besuche dazu erforderlich sind, beginnen wieder Anfang Mai. Das „Weinheimer Naturdiplom“, das in diesem Jahr zum 23. Mal bereits von der Stadt Weinheim angeboten wird, richtet sich wieder an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, die ihr natürliches Umfeld kennenlernen und verstehen wollen.