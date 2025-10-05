Weinheimer OB will jetzt auch offiziell Landrat werden

Manuel Just hat gute Chancen, Landrat zu werden

Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just weiß die drei bürgerlichen Fraktionen im Kreistag hinter sich. Das sollte normalerweise reichen, um Landrat zu werden. Wer sein Nachfolger in Weinheim wird, ist dagegen noch völlig offen, auch wenn erste Namen schon gehandelt werden.