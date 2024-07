Weinheimer Schlosshof bereit für das Fair-all-Festival

„Das war knapp“, ist sich das Team hinter dem Fair-all-Festival einig. Die mögliche Kollision mit einem EM-Viertelfinale unter Beteiligung der deutschen Herren-Nationalmannschaft und Public Viewing im Schlosshof am kommenden Samstag wurde abgewendet. Als sich Roland Kern, Ada Götz (beide Stadt Weinheim), Helmer Rick, Markus Hermann sowie Vanessa Schmidt und Charly Mildenberger (beide Pilgerhaus) trafen, um ein abschließendes Team-Foto zu machen, stand gerade fest, dass Deutschland Gruppensieger geworden war. Ein mögliches Viertelfinale der Mannschaft konnte also nicht mehr auf den Samstag fallen. Glück gehabt. Umso mehr freuen sich die Organisatoren, dass dem Festival am 6. Juli nun nichts mehr im Wege steht.