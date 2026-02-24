Weinheimer Stadtbibliothek im März wegen Umbauarbeiten geschlossen

Weinheim. Aufgrund von Umbau- und Renovierungsarbeiten in der Kinderbibliothek bleibt die Stadtbibliothek vom 16. - 21. März vollständig geschlossen. Für diese Woche werden keine Rückgabe-Fristen vergeben. Eine Rückgabe oder Ausleihe von Medien ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Die Kinderbibliothek bleibt daraufhin weiter geschlossen und wird voraussichtlich bis 14. April nicht zugänglich sein. Ziel der Umbauarbeiten ist eine vollständige Neugestaltung der beiden Kinderräume. Während der Umbauarbeiten wird es nicht möglich sein, Kinderbücher und andere Kindermedien auszuleihen. Die Bibliothek ruft dazu auf, bis zum Samstag, 14. März, möglichst viele Kindermedien auszuleihen und erst nach den Umbauarbeiten zurückzubringen. Die Leihfristen werden entsprechend angepasst.

Die anderen Räumlichkeiten sowie die Lernarbeitsplätze in der Bibliothek sind ab Dienstag, den 24. März, wieder zugänglich. Von daher können ab dann die Hörbücher, Romane, Sachbücher und Zeitschriften für Erwachsene sowie die Medien aus dem Jugendraum wieder ausgeliehen werden.