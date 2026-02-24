Stadtbibliothek

Weinheimer Stadtbibliothek im März wegen Umbauarbeiten geschlossen

Die Stadtbibliothek renoviert vom 16. bis 21. März in der Kinderbibliothek und bleibt daher geschlossen. Was in Bezug auf Ausleihe und Rückgabe zu beachten ist.

Die Stadtbibliothek renoviert und schließt für den Zeitraum der Umbau- und Renovierungsarbeiten. (Symbolfoto)
Die Stadtbibliothek renoviert und schließt für den Zeitraum der Umbau- und Renovierungsarbeiten. (Symbolfoto)

Weinheim. Aufgrund von Umbau- und Renovierungsarbeiten in der Kinderbibliothek bleibt die Stadtbibliothek vom 16. - 21. März vollständig geschlossen. Für diese Woche werden keine Rückgabe-Fristen vergeben. Eine Rückgabe oder Ausleihe von Medien ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Die Kinderbibliothek bleibt daraufhin weiter geschlossen und wird voraussichtlich bis 14. April nicht zugänglich sein. Ziel der Umbauarbeiten ist eine vollständige Neugestaltung der beiden Kinderräume. Während der Umbauarbeiten wird es nicht möglich sein, Kinderbücher und andere Kindermedien auszuleihen. Die Bibliothek ruft dazu auf, bis zum Samstag, 14. März, möglichst viele Kindermedien auszuleihen und erst nach den Umbauarbeiten zurückzubringen. Die Leihfristen werden entsprechend angepasst.

Die anderen Räumlichkeiten sowie die Lernarbeitsplätze in der Bibliothek sind ab Dienstag, den 24. März, wieder zugänglich. Von daher können ab dann die Hörbücher, Romane, Sachbücher und Zeitschriften für Erwachsene sowie die Medien aus dem Jugendraum wieder ausgeliehen werden.

Das Personal der Bibliothek bittet alle Nutzerinnen und Nutzer um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen. Die Umbauarbeiten sind aus sicherheitstechnischen Gründen nötig. Sie sind eine Investition in die Zukunft des Hauses und tragen dazu bei, die Bibliothek für die Nutzenden und insbesondere die Kinder noch attraktiver zu machen.

