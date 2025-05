Weinheimer stellt die Gesundheit in den Fokus

Weinheim. Gesundheit betrifft alle – und genau das wurde am Samstag in der Weinheimer Stadthalle auf eindrucksvolle Weise deutlich. Überall kamen Besucher miteinander ins Gespräch, verfolgten interessiert die Vorträge oder nutzten die Gelegenheit, sich an den zahlreichen Ständen über allgemeine wie auch spezifische Aspekte der Gesundheitsvorsorge zu informieren. Insgesamt präsentierten sich über 30 Organisationen und Institutionen. Das Publikum bestand größtenteils aus älteren Menschen, doch auch für jüngere Generationen wurden gezielt Angebote konzipiert.