Weinheimer trans-o-flex investiert in Bayern

Weinheim/Steinach. Der auf Arzneimittel und andere sensible Güter wie Kosmetik oder Elektronik spezialisierte Expressdienst trans-o-flex mit Sitz in Weinheim hat im bayrischen Steinach einen Standort für seine beiden deutschen Distributionsnetze trans-o-flex Express und trans-o-flex ThermoMed in Betrieb genommen.