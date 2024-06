Weinheimer Vermieter geht gegen mutmaßliche Mietnomadin vor

Was sich im Inneren seines verträumten Backsteinhäuschens abspielt, ist für Edgar Koch der reinste Albtraum. Der 73-jährige Vermieter der Weinheimer Immobilie versucht bereits seit drei Jahren, eine Frau B. aus dem Objekt zu bekommen. Er beschuldigt sie, eine Mietnomadin zu sein. Eine Klage ist bereits seit Mai 2021 im Amtsgericht anhängig. Auf ein Urteil wegen der fristlosen Kündigung gegen seine Mieterin wartet Koch bislang vergebens. Die 56-Jährige machte ihm zwischenzeitlich erneut ein unmoralisches Angebot: Der 73-Jährige soll ihr 31 150 Euro zahlen, dann hat er seine Ruhe. Dabei gibt der Senior an, dass B. ihm bereits jetzt einen Mietschaden von 20 000 Euro zugefügt habe.

Verzögerung des Rechtsstreits

„Diese Mietnomadin hat es wieder geschafft“, sagt Edgar Koch, als er erfährt, dass der Prozesstermin erneut ausfällt. Bereits seit September 2022 wird nicht mehr verhandelt. Auch weil in der Vergangenheit immer wieder Richter oder Prozessbeteiligte erkrankt waren. Nun sorgte ein Befangenheitsantrag, den B. gegen den Vorsitzenden Richter Dr. Träger gestellt hatte, dafür, dass der Termin geplatzt ist.

In dem Dokument, das unserer Redaktion vorliegt, kritisiert die 56-Jährige, dass sich Träger vor einer Zeugenvernehmung mit den beiden Verteidigern zum Rechtsgespräch zurückzog. „Dadurch ist das gesamte Verfahren manipuliert. Von Einzelfallbehandlung und Neutralität fehlt jede Spur“, behauptet B. Dabei teilt sie auch gegen ihren eigenen Verteidiger aus, dem sie vorwirft, sie „auf offener Straße beleidigt und gedemütigt“ zu haben. In dem Eilantrag auf Befangenheit fordert die Mieterin ein Schmerzensgeld von 70 000 Euro wegen beruflicher Einbußen sowie dem gesellschaftlichen und psychischen Leid, das ihr zugefügt worden sei. Es ist nicht das erste Mal, dass B. Geld fordert oder sich weigert, es zu bezahlen.

Foto: Gabriel Schwab Im Amtsgericht platzt ein Prozesstermin nach dem anderen.

Die ersten Einbußen verzeichnete Edgar Koch bereits, kurz nachdem die 56-Jährige im Sommer 2019 in sein Mietshaus eingezogen war. Damals bemängelte B. etwa einen tropfenden Wasserhahn, eine schwerfällige Toilettenspülung und zu kleine Heizkörper und machte Mietminderung geltend. Von den vereinbarten 900 Euro landete im Laufe der Zeit immer weniger auf Kochs Konto. Seit März 2023 zahlte sie gar nichts mehr. Die Mieterin begründete das mit Schimmel in der Wohnung.

Der Vermieter beteuerte mit Blick auf die Gasrechnung, die Pilze breiteten sich aus, weil B. das alte Haus nicht adäquat beheize und zu wenig lüfte. Immer wieder habe er ihr Handwerker schicken wollen. Die 56-Jährige lasse sie nicht über die Türschwelle. Je mehr Zeit verstreicht, desto wahrscheinlicher wird die schlimmste Befürchtung des 73-Jährigen: dass der Schimmel aus seinem schönen Backsteinhaus eine Ruine macht. In der Tat berichtet B. in einem Schreiben an Koch, dass er sich bereits auf Küche, Wohnzimmer und Garage ausgebreitet habe.

„Zwei Jahre Mietterror erlebt“

Es ist kein Einzelfall: Im Gespräch mit unserer Redaktion werfen auch B.s vorherige Vermieter der 56-Jährigen eine gezielte Masche vor. „Ich habe selbst zwei Jahre Mietterror erlebt“, berichtete Helga J. am Telefon. Bei ihr seien ebenfalls kurz nach Einzug von B. die Reklamationen angekommen, während die 56-Jährige begann, weniger Miete zu bezahlen. Derweil häuften sich die Konflikte in der Nachbarschaft: „Sie stellte Stolperfallen auf. Als jemand darüberstürzte und sich verletzte, versuchte sie sogar, Anzeige wegen Sachbeschädigung zu erstatten“, so einer von zahlreichen Vorwürfen der ehemaligen Vermieterin. Zoff ließ auch in der Weinheimer Immobilie nicht lange auf sich warten.

Foto: Privat Ihr Auto parkte B. provokativ vor der Garage ihrer ehemaligen Vermieterin (Frau im Bild).

So habe der Hund von B. das Nachbarskind angefallen. Koch hat in seinen Unterlagen – jeglicher Schriftverkehr und alle seine Vorwürfe sind dokumentiert – ein Bild der Bisswunde. Ihr Auto stelle sie bewusst so in die Einfahrt, dass die Nachbarn nicht aus dem Hof kommen. Ein Verhalten, das ihr bereits von Helga J. nachgesagt wurde.

Studie aus Bielefeld Die Forschungsstelle Immobilienrecht der Universität Bielefeld hat für eine Studie circa 1500 Vermieter befragt, die von Mietnomaden betroffen waren. In die Auswertung flossen jene Fälle ein, die eines von vier Kriterien erfüllten. Diese lauteten: 1. Der Mieter hat nie Miete gezahlt. 2. Der Mieter hat innerhalb der ersten drei Monate die Zahlung der Miete eingestellt. 3. Der Mieter hat vor Vertragsabschluss falsche Angaben über seine Solvenz gemacht. 4. Der Mieter hat die Kaution nicht gezahlt. In den 939 Fragebögen war 210-mal der Fall 1, 426-mal der Fall 2, 266-mal der Fall 3 sowie 380-mal der Fall 4 vertreten. Oft kam es zu einer Kombination der Fälle. Kleines Trostpflaster: Rund 75 Prozent der Betroffenen hatten Schäden von unter 10 000 Euro zu verkraften.

Wie Edgar Koch zog auch Helga J. vor Gericht. Wie in Kochs Fall mahlten auch in J.s die Mühlen der Justiz langsam. Auch weil sie von der mutmaßlichen Mietnomadin ausgebremst wird. Der Prozess im Weinheimer Amtsgericht zieht sich bereits seit drei Jahren. Sprecherin Claudia Stauffer erklärt hierzu: „Beweisanträge, denen nachzugehen ist, Zeugenvernehmungen, Terminverlegungen aus vom Richter nicht zu verantwortenden Gründen (Erkrankung, Verlegungsantrag der Parteien) können zu einer längeren Verfahrensdauer führen.“

Und es muss über die Befangenheitsanträge entschieden werden, von denen B. bereits den zweiten gestellt habe. „Der zuletzt eingereichte Befangenheitsantrag liegt dem zuständigen Richter zur Entscheidung vor“, so Stauffer. Da die Stellungnahmen der Parteien eingeholt worden sind, werde jedoch zeitnah mit einer Entscheidung gerechnet.

Anzeige wegen Betruges

Doch selbst wenn weiter prozessiert wird, ist für Edgar Koch noch kein Ende in Sicht. Seine Mieterin bot ihm nicht zum ersten Mal einen Ausweg an: Gegen Schmerzensgeld und Schadensersatz in Höhe von 31 150 Euro ist sie bereit, sofort einen Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen. „Somit sind Sie mich am schnellsten, einfachsten und günstigsten aus dem Haus los“, so B. in dem entsprechenden Schreiben. Als sie das letzte Mal ein solches Angebot machte, lag die Forderung noch bei 40 000 Euro. Beide Briefe liegen der Redaktion vor.

Foto: Gabriel Schwab Während Koch mit seiner Klage am Amtsgericht seit drei Jahren auf der Stelle tritt, beschreitet er nun neue Rechtswege.

Helga J. einigte sich damals außergerichtlich, um dem Schrecken ein Ende zu bereiten. Doch Koch wählt statt der Abkürzung einen weiteren Rechtsweg. Er hat seine Mieterin jetzt bei der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Betruges angezeigt.

In seinem Schreiben wirft er ihr, auch mit Blick auf Helga J.s Fall, eine systematische Masche aus Vorspiegelung falscher Tatsachen, der Inszenierung und Verursachung von Schäden sowie einem gezielten Verzögern des Rechtsstreites vor. Alles, während sie versuche, sich persönlich zu bereichern.