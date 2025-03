Weinheimer Vermieterin setzt Kinderkrippe vor die Tür

Lützelsachsen/Weinheim. Gerade hat sich der kleine Joschua an seinen neuen Lebensalltag in der Krippe gewöhnt. Mama Johanna ist nach dem Mutterschutz in ihren Beruf zurückgekehrt. Da flattert plötzlich ein Brief im Hause Lindner ein: Ihre Krippe, das Wichtelstübchen, im Weinheimer Ortsteil Lützelsachsen macht dicht. Die Vermieterin hat dem Betreiber, der AWO Rhein-Neckar, die Tür gewiesen.