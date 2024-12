Weinheims OB Just im Interview: „Ein bleibender Schaden für diese Stadt“

Der Jahreswechsel ist für Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just ein Moment der Reflexion und der Planung – und beides gibt reichlich Gesprächsstoff her. Im Interview spricht er über die Auswirkungen von Bürgerentscheiden auf die Investitionsfreude in Weinheim, den steinigen Weg durch die Bürokratie und den Mobilitätsplan 2040. Gleichzeitig gibt er einen Ausblick auf die Heimattage 2025, an denen Weinheim zur großen Bühne Baden-Württembergs wird. Ein ehrlicher und eindringlicher Blick auf die Herausforderungen und Chancen einer Stadt im Wandel.