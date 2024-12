Wie die Stadt Weinheim Kita-Jobs attraktiver machen will

Die frühkindliche Bildung ist einer jener Bereiche, in denen Familien den Fachkräftemangel immer wieder ganz unmittelbar zu spüren bekommen. Aber auch für die Beschäftigten in den Kitas sind die Folgen gravierend. Hohe gesetzliche Anforderungen treffen auf einen eklatanten Mangel an Personal. Kürzungen der Öffnungszeiten einzelner Einrichtungen sind die eine Seite der Medaille, ein hoher Krankenstand bei den Beschäftigten die andere. Um aus diesem Teufelskreis auszubrechen, hat der Weinheimer Gemeinderat diese Woche ein Konzept zur Personalbindung und -entwicklung verabschiedet. Das Gremium legte damit ein Bekenntnis zur pädagogischen Qualität in den Weinheimer Kitas ab und zur gesellschaftlichen Bedeutung des Berufsstandes.