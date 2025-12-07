Deutsche Knochenmarkspenderdatei

Typisierungsaktion: Laudenbach sucht den genetischen Zwilling

Der Vater von Anna Köpfle ist an Leukämie erkrankt. Bei einer Typisierungsaktion am Sonntag wird jemand mit den passenden Merkmalen gesucht, um Stammzellen zu spenden. Die Aktion läuft noch bis 15 Uhr.

Mit Wattestäbchen werden Abstriche von der Mundschleimhaut gemacht; das reicht für die Typisierung. Foto: Ernst Lotz
Mit Wattestäbchen werden Abstriche von der Mundschleimhaut gemacht; das reicht für die Typisierung.

Laudenbach. Wer sich registrieren lassen will und das richtige Alter hat, bekommt drei lange Wattestäbchen. Sie werden für Wangenabstriche genutzt und verpackt, die Daten werden anschließend in die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) aufgenommen. Und wenn eine der Proben passt, kann das für einen Kranken die Chance auf Heilung bedeuten. Für den Vater von Anna Köpfle, der an Leukämie erkrankt ist, wird auf diese Weise am Sonntag noch bis 15 Uhr nach einem „genetischen Zwilling“ gesucht. Die Registrierungsaktion findet im Festsaal der Sonnbergschule statt, und die Resonanz ist vielversprechend: Etwa eine halbe Stunde nach Beginn haben sich schon 20 Menschen typisieren lassen, und während des Besuchs der Lokalredaktion wird die 30 voll – unschwer zu bemerken am Applaus, der von den Helfern kommt. Einige sind aus Laudenbach, aber zwei Freiwillige sind auch von der DKMS gekommen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

13 Millionen in der Datenbank

Eine von ihnen, Raja Flüchter, erklärt: „Nur ein Prozent der registrierten Personen spendet auch wirklich.“ Das liege an der „Trefferquote“, über die Datei auch tatsächlich jemanden mit genau den richtigen Merkmalen zu finden. Mut macht schon eher die Zahl von 13 Millionen Menschen, deren Merkmale in der Datenbank erfasst sind, und Flüchter sagt: „In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal mehr Registrierungen als ,Abgänge‘.“ Heißt, wer die 60 überschreitet, verschwindet aus der Datenbank. Die Heidelbergerin und ihr Mitstreiter Christoph Neuendorf führen den positiven Saldo vor allem auf Werbung zurück, auf die ständigen Bemühungen ehrenamtlicher Helfer, auf die DKMS und ihre Arbeit aufmerksam zu machen. „Wir sind kommende Woche auf dem Weihnachtsmarkt in Heidelberg“, berichtet Flüchter. Zur Arbeit der beiden gehört zudem die Ausbildung weiterer Ehrenamtlicher. Sie gehen auch in Schulen und berichten von ihrer Arbeit.

Neuendorf ist in puncto Reklame sicher: „Je mehr, desto besser.“ Wer will, kann sich auch ein Registrierungsset nach Hause schicken lassen. Er selbst ist ebenfalls in der Datei erfasst und hatte auch schon einen Treffer. Weil die Bestimmungen in den einzelnen Ländern unterschiedlich sind, erfuhr er wenig über den Empfänger. Nur, dass es ein Mann in den Zwanzigern aus Finnland war, dem er in anonymisierter Form schreiben konnte. Der Finne schrieb, dass ihm die Spende geholfen habe und er auf dem Weg der Besserung sei. Für den jungen Spender war das eine großartige Nachricht: „Das war toll, dass es so ein glückliches Ende gab.“

Gibt es für einen der Laudenbacher Freiwilligen einen Treffer, so bekommt er einen Anruf oder eine E-Mail, und Neuendorf betont: „Deshalb ist es so wichtig, dass die Angaben über Adresse und Rufnummer auch aktuell sind.“ Längst nicht in jedem Fall muss dann auch Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen werden: In 90 Prozent der Fälle, sagt der Helfer, reiche eine Blutspende. Dazu geht man in das nächst gelegene Entnahmezentrum.

Apropos Spende: Wer will, kann sich am reichhaltigen Kuchenbüfett eindecken: Die Torten und Muffins wurden von Freunden der Familie und Laudenbacher Einwohnern gebacken, und Bürgermeister Benjamin Köpfle ist dankbar über deren Engagement und die Bereitschaft der vielen Einwohner, sich typisieren zu lassen. Wer Kuchen mitnimmt, kann Geld in einer Spendenbox hinterlassen, das dann wiederum für die Finanzierung verwendet wird: Denn jeder Beitrag für die Datei kostet etwa 50 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Laudenbach: Typisierungsaktion für krebskranken 62-Jährigen
Ein Stäbchen für Papa

Laudenbach: Typisierungsaktion für krebskranken 62-Jährigen

Wenn der „Fels in der Brandung“ an Krebs erkrankt: Am Sonntag findet in der Laudenbacher Sonnberg-Schule eine Typisierungsaktion für den Vater von Bürgermeisterehefrau Anna Köpfle statt. Was ihr in dieser schweren Zeit hilft.

05.12.2025

Typisierungsaktion in Weinheim: 200 neue Stammzellenspender geben René Dykier Hoffnung
Blutkrebs

Typisierungsaktion in Weinheim: 200 neue Stammzellenspender geben René Dykier Hoffnung

Der Ladies-Cup in Weinheim ist nicht nur ein Handballturnier, er könnte für René Dykier zum Lebensretter werden. Der an Blutkrebs erkrankte Ex-Handballer hofft auf einen passenden Stammzellenspender. Am Sonntag gab es eine Typisierungsaktion.

07.09.2025

Handballer René Dykier aus Weinheim sucht einen Stammzellspender
Typisierungsaktion beim Ladies-Cup

Handballer René Dykier aus Weinheim sucht einen Stammzellspender

Schon zum zweiten Mal kämpft René gegen Leukämie, aber alleine kann der Familienvater den Kampf nicht gewinnen. Unterstützt wird er unter anderem von der HSG Weinheim/Oberflockenbach.

28.08.2025

Wie Bürgermeister Benjamin Köpfle Laudenbachs Zukunft sieht
Laudenbach

Wie Bürgermeister Benjamin Köpfle Laudenbachs Zukunft sieht

Im Gespräch gibt Laudenbachs Bürgermeister Benjamin Köpfle einen Einblick in die Herausforderungen und Pläne der Gemeinde für das kommende Jahr.

30.12.2024

Das Ziel: Stammzellen und Hoffnung spenden
Nieder-Liebersbach

Das Ziel: Stammzellen und Hoffnung spenden

DKMS-Registrierungsaktion für Stephanie Kohlmann-Mechnig findet am 18. Februar in der SVG-Sporthalle in Nieder-Liebersbach statt. Wie man sich an der Aktion beteiligen kann – alle Infos auf einen Blick.

13.02.2024