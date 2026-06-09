Ausschuss für Technik und Umwelt "Zähneknirschendes Ja" zu den Plänen auf dem Hirschberger Reisig-Hof Kritik am Bauherren: „Nicht wirklich gut gelaufen.“ von Stephanie Kuntermann 09.06.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Fritz Kopetzky Jetzt bieten die Tore in der Halle genug Platz, damit auch ein Traktor durchpasst. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: