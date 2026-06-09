Ausschuss für Technik und Umwelt

"Zähneknirschendes Ja" zu den Plänen auf dem Hirschberger Reisig-Hof

Kritik am Bauherren: „Nicht wirklich gut gelaufen.“

Jetzt bieten die Tore in der Halle genug Platz, damit auch ein Traktor durchpasst. Foto: Fritz Kopetzky
Jetzt bieten die Tore in der Halle genug Platz, damit auch ein Traktor durchpasst.
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