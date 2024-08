Zu Hause bei Jazzpianistin Anke Helfrich

Schon die Wände in ihrem Treppenhaus sind stumme Zeugen von Anke Helfrichs musikalischen Erfolgen. Plakate, Flyer und Bilder von Auftritten säumen den Weg zur schlichten Tür, hinter der die Jazzpianistin lebt. Ihre Wohnung atmet Musik – überall finden sich Spuren ihrer Leidenschaft. Hier der deutsche Musikpreis Echo auf dem Regal, da Bilder von Thelonious Monk und Roy Hargrove.

„Dieses Bild hat meine liebe Freundin, die Grafikdesignerin Nicole Schneider, gemalt“, sagt Helfrich und deutet auf ein buntes Gemälde, das sie am Klavier zeigt. Inspiriert sei es von Helfrichs neuestem Album „We'll Rise“, in dem sie neun starke Frauen aus Wissenschaft, Sport, und Kunst musikalisch porträtiert. „Wir haben uns getroffen, sie hat gemalt und ich Klavier gespielt – dabei ist das Bild entstanden“, erzählt sie.

Foto: Katrin Oeldorf Auf ihrer Terasse blickt Anke Helfrich gerne in die Ferne, auf der Suche nach Inspiration.

Seit 24 Jahren wohnt Helfrich in ihrer jetzigen Wohnung in Weinheim. „Ich finde es wunderschön, hier zu leben“, sagt sie. Das Studium absolvierte sie in den Niederlanden und verbrachte einige Zeit in New York. Durch ihre Auftritte und Tourneen reiste die Jazzpianistin durch die ganze Welt.

Fünf Jahre in Namibia gelebt

Helfrich wurde im Schwarzwald geboren und verbrachte fünf Jahre ihrer Kindheit in Namibia, bis sie mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern nach Weinheim zog. In der Musikschule Badische Bergstraße nahm sie mit elf Jahren das erste Mal Klavierunterricht und spielte im Jazzensemble mit.

Doch das erste Mal, dass sie mit der Musikrichtung in Verbindung kam, war als Jugendliche. „Durch seine Katze lernte ich einen netten Nachbarn kennen, der mir danach ständig Jazzplatten schenkte“, berichtet die Musikerin.

„Die habe ich auch alle noch“, fügt sie hinzu und deutet auf ein weißes Regal voller Musikvinyls und Bücher. In ihrer Wohnung finden sich Unmengen an Tonträgern – auch CDs und Kassetten. „Alles Jazz“, sagt die Kulturbotschafterin von Weinheim.

Foto: Katrin Oeldorf Schallplatten und Bücher, Kerzen und andere Dekoobjekte finden sich in diesem Regal von Anke Helfrich – alles steht in Verbindung mit ihrer Leidenschaft für Jazz.

Das Herzstück von Helfrichs Wohnung ist schwer zu übersehen. „Der Flügel ist das allerwichtigste“, betont die Musikerin. „Hier verbringe ich die meiste Zeit meines Lebens.“ Selbst wenn sie einen Film sehe, sitze sie manchmal vor dem Flügel und spiele vor sich hin.

Drei Fragen an Anke Helfrich Wo ist Ihr Lieblingsort in Weinheim? Mir gefällt die wunderschöne Botanik im Hermannshof und das Herrenhaus in der Mitte des Gartens – dort habe ich auch schon mal gespielt. Mit dem Schlosspark, der Altstadt und dem Exotenwald verbinde ich schöne Erinnerung schon seit meiner Kindheit. Wo findet man Sie auf der Weinheimer Kerwe? Ich bin gerne im Gerberbachviertel unterwegs. Als Kind bin ich am liebsten Schiffschaukel gefahren. Wo essen sie in Weinheim am liebsten Eis? Dieses Jahr habe ich hier leider noch kein einziges Eis gegessen.

„Manche kaufen sich ein Auto oder ein Haus – für mich war dieses Instrument die größte Anschaffung meines Lebens“, betont Helfrich. Ihr erstes Klavier, ein Fender Rhodes E-Piano, ist ebenfalls noch in ihrem Besitz. „Ich habe mit 15 Jahren unter anderem Zeitung ausgetragen, um es mir zu finanzieren“, erzählt die 57-Jährige.

Spanien, Italien, Frankreich, Mauritius und viele andere Länder besuchte die Musikerin bereits, um dort aufzutreten. Obwohl ihr zwischen den Auftritten meist wenig Zeit bleibt, finden sich dennoch Hinweise auf ihre zahlreichen Reisen. Zum Beispiel hängt in der Küche noch der gleiche New-York-U-Bahnplan, der bei ihrem Aufenthalt in Amerika über dem Bett hing.

Besonderes Erinnerungsstück

In Malaysia kam ein ganz besonderes Erinnerungsstück in ihre Sammlung. „Nach einem Auftritt entdeckte ich dieses Harmonium in einem Hinterzimmer und wusste direkt – das muss ich mitnehmen!“, erzählt die Musikerin. „Es hat tatsächlich auch den Weg auf zwei meiner Platten gefunden“, fügt sie hinzu.

Doch obwohl Helfrich schon auf Bühnen überall in der Welt stand, bleibt ihre Wohnung in Weinheim der Ort, an dem sich all ihre musikalischen Abenteuer und Erinnerungen vereinen. Hier, zwischen Flügel, Vinyls und den Bildern vergangener Auftritte, findet sie die Ruhe, um neue Inspiration zu schöpfen.

Foto: Amelie Michel Im Jahr 2016 gewann die Musikerin den deutschen Echo-Preis für ihr Album „Dedication“.