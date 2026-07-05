Feuerwehr

Zwischen Hirschberg und Weinheim: Pkw brennt komplett aus

Einsatz auf der A5: Die Feuerwehren der Bergstraße löschen Auto, das in Flammen steht.

Die Feuerwehr Hirschberg musste am frühen Sonntagmorgen ein Fahrzeug auf der Autobahn löschen. Foto: Feuerwehr Weinheim
Die Feuerwehr Hirschberg musste am frühen Sonntagmorgen ein Fahrzeug auf der Autobahn löschen.
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