A-Klasse: Der Plan von TSG-Trainer Andreas Dörrlamm geht auf

Die U23 der TSG 1862/09 Weinheim hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-A-Klasse gemacht. Gegen Schlusslicht SV Schriesheim behielt die Elf von Trainer Andreas Dörrlamm am Mittwoch mit 3:1 (1:0) die Oberhand. „Das war ohne Frage ein sehr wichtiger Dreier, der auch vom Spielverlauf her in Ordnung geht“, sagte Dörrlamm.