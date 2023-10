A-Klasse: Zwei Derbys, viele Karten und jede Menge Tore

Zwei Platzverweise, drei Elfmeter, sieben Tore und jede Menge Spektakel – Fußballherz, was willst du mehr? Der TSV Sulzbach und United Weinheim haben mit einem spektakulären wie umkämpften A-Klassen-Derby am Sonntagnachmittag die Herzen der Fußballfans höher schlagen lassen. In der drehbuchreifen Partie holten die Gäste aus Weinheim nach 70 Minuten in Unterzahl in allerletzter Sekunde den Sieg.