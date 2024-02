Am Samstag startet mit dem Schriesheimer Mathaisemarktlauf auch die Laufserie um den Weinheimer Nachrichten Bergstraßen-Cup . Auf Schriesheim folgen die Läufe in Hemsbach (20. April), Weinheim (5. Mai und 29. September) und Heddesheim (31. Dezember). Alles, was Läufer zum Wettbewerb wissen müssen.

Online am heutigen Donnerstag um 20 Uhr. Danach sind nur noch Nachmeldungen gegen eine Nachmeldegebühr am Wettkampftag im Wettkampfbüro möglich.

Welche Läufe werden am Samstag in Schriesheim angeboten?

Nach Punkten. Der Sieger und die Siegerin der Zehn-Kilometer-Runde erhalten jeweils 1000, die Zweiten 800, die Dritten 600, die Vierten 550, die Fünften 500, die Sechsten 450. Für alle folgenden Plätzen gibt es einen Punkt (also 449 absteigend) weniger. Wer an der Gesamtwertung teilnehmen möchte, muss mindestens drei der fünf Läufe absolviert haben. Die besten drei Ergebnisse gehen in die Wertung ein. Die ersten drei Starterinnen und Starter erhalten zwischen 300 und 100 Euro, die folgenden fünf Frauen und neun Männer attraktive Sachpreise. Die Siegerehrung erfolgt am 14. Januar 2025 im Verlagsgebäude der Weinheimer Nachrichten.