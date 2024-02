Auf dem Sprung nach Südkorea: Yuan Wan freut sich auf die WM

Am Mittwoch saßen die deutschen Tischtennis-Nationalspielerinnen bei der Pressekonferenz zur anstehenden Mannschafts-WM in Südkorea bestens gelaunt nebeneinander auf dem Podium. In der Zeit vom 16. bis zum 25. Februar wollen Nina Mittelham, Xiaona Shan (beide ttc berlin eastside), Annett Kaufmann (TTC Böblingen), Sabine Winter (TSV Dachau) und Yuan Wan vom TTC 1946 Weinheim alles daran setzen, die ambitionierten Ziele in die Tat umzusetzen.