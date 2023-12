Der SV Waldhof ist in Sandhausen zum Siegen verdammt

Auf die Nachricht der Woche beim SV Waldhof wollte Trainer Rüdiger Rehm nicht konkret eingehen. „Wir haben so viele eigene Themen. Es wurde genug dazu gesagt und geschrieben. Wir konzentrieren uns komplett auf den sportlichen Bereich“, sagte der 45-Jährige am Donnerstag zur Trennung von Geschäftsführer Markus Kompp, die am Montagabend für Schlagzeilen gesorgt hatte. Rehm wollte sich auf der Pressekonferenz vor dem Drittliga-Spiel beim SV Sandhausen (Samstag, 14 Uhr) offenbar nicht auf vereinspolitisches Glatteis begeben, auf dem beim SVW schon so mancher ausgerutscht ist. „Wir haben das aufgenommen“, sagte der Heilbronner nur.