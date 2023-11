Der TSV Birkenau II feiert den ersten Saisonsieg

Der Start in die zweite Hälfte glückte und das Vier-Tore Polster hatte beim 20:16 (36.) weiter Bestand, bevor Rot-Malsch zum 21:20 aufschloss. Danach spielten sich die Hausherren in einen Rausch. Gestützt auf eine bärenstarke Defensive um Luca Beller erzielten die pfeilschnellen Samuel Bechtold und Tobias May einige Kontertore. Auch eine gegnerische Auszeit beim 24:20 (49.) stoppte den Lauf nicht und beim 29:21 nach 54 Minuten war die Messe gelesen. Am Ende gewannen die Birkenauer Falken verdient mit 31:26 und feierten den ersten Sieg.