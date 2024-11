Nach dem Spielabbruch: Große Erleichterung beim TSV Birkenau

Der sportliche Aspekt rückte bei Handball-Verbandsligist TSV Birkenau in den vergangenen Tagen merklich in den Hintergrund. Zu groß war die Sorge um Marvin Brock, der sich am Sonntag nach einem Foul im Auswärtsspiel bei der HSG Walzbachtal schwer am Rücken verletzt hatte, und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Partie war beim Stand von 5:3 für Birkenau auf Wunsch beider Mannschaften in der elften Spielminute abgebrochen worden. „Er lag gefühlt 30 bis 45 Minuten auf dem Boden und konnte sich nicht mehr bewegen. Weiterspielen war für beide Teams nicht mehr möglich“, erinnert sich TSV-Trainer Stefan Pohl.