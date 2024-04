Der TTV Leutershausen verwandelt den Matchball

Die erste Mannschaft des TTV Leutershausen hat den Matchball zur Meisterschaft in der Bezirksliga Nord genutzt und sich so den Aufstieg in die Verbandsklasse erspielt. Der Mannschaft um Spitzenspieler Christian Förster reichte in Großsachsen gegen Tabellenschlusslicht Sandhofen ein 9:4-Sieg, um vorzeitig alles klarzumachen. Anfangs rollte der TTV-Express jedoch noch nicht und die 30 Zuschauer in der Alten Turnhalle in Hirschberg ahnten nichts Gutes. Doch dann drehte der Favorit doch noch auf.

Ungewohnte Doppelschwäche

In den Doppeln schwankte der designierte Bezirksliga-Meister. Zwar gewann das Spitzendoppel Förster und Tobias Becker mit sehenswerten Bällen deutlich in drei Sätzen. Tim Trobisch und Christian Schwalbe sowie Kristijan Cule und Daniel Stiben mussten ihren Gegnern jedoch gratulieren. So ging der TTV Leutershausen mit 1:2 aus den Doppeln, womit nur wenige gerechnet hatten, da in dieser Spielzeit meist zumindest zwei Paarungen gewonnen wurden.

Leutershausen nimmt Fahrt auf

Im vorderen Paarkreuz stellte Förster ohne Probleme auf 2:2. An der Nebenplatte musste Becker zwar über vier Sätze gehen, pushte sich aber zum Sieg, auch mithilfe der lauter werdenden Zuschauer. Der TTV kam langsam auf Betriebstemperatur, was auch die Ergebnisse im mittleren Paarkreuz zeigen. Trobisch spielte gewohnt souverän und baute seine Bilanz in der Mitte auf 23:3 aus. Doppelpartner Schwalbe verlor zwar den ersten Durchgang 14:16, drehte danach die Partie und holte den nächsten Heisemer Punkt. Das hintere Paarkreuz um Cule und Stiben sorgte für Licht und Schatten. Während Cule mit einer konstant guten Leistung nach vier Durchgängen als Sieger vom Tisch ging, erlebte Stiben ein Auf und Ab. Der erste Satz ging noch deutlich an den Sandhofener Marco Toth. Stiben fing sich allerdings und drehte auf. Die Folge: eine klare Angelegenheit im zweiten Satz und eine hohe Führung im dritten. Doch dann lief plötzlich nichts mehr bei Stiben. Nach der ersten Einzelrunde stand es deshalb 6:3 für den TTV Leutershausen. Nur ein Punkt durfte noch abgegeben werden, um den Titel vorzeitig eintüten zu können.

Trobisch verwandelt Matchball

Förster startete im Duell der Spitzenspieler gegen Thorsten Joho und entschied es mit 3:1 für sich. Becker gewann 3:0. Als Trobisch nach einem knappen ersten Satz das Spiel unter Kontrolle hatte, war es um 17.27 Uhr soweit: Matchball zur Meisterschaft, die Zuschauer standen auf. Den ersten Ball vergab Trobisch noch, die zweite Chance verwandelte die Heisemer Nummer drei. Geschafft!