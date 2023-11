Die beiden Bergsträßer Kreisligisten haben Platz zwei im Blick

Dass sich ein Gegner im Fußball für ein Ergebnis entschuldigt, kommt selten vor. So geschehen nach der Partie des FV Leutershausen gegen den FV Brühl II. 90 Minuten lang wollte der Gast nichts, rein gar nichts von den Bergsträßern und hatte sich folgerichtig bereits mit der 0:1-Niederlage beim damaligen Tabellenzweiten arrangiert. Dann geschah das, was FVL-Trainer Stefan Matthes mit „so ist eben Fußball“ umschrieb: In der Nachspielzeit bekamen die Brühler einen schmeichelhaften Freistoß zugesprochen, der aus 35 Metern in den Strafraum geschlagen wurde und an Freund und Feind vorbei im Tor einschlug.