Die Generalprobe für das Derby in Laudenbach glückt

Die Handballer des TV Hemsbach setzten vor dem großen Derby am Sonntag um 18.30 Uhr in Laudenbach ein Ausrufezeichen: Eindrucksvoll gewann die Mannschaft von Trainer Jozef Bokol ihr Heimspiel gegen die SG Heidelberg-Leimen mit 29:15.

Die Hausherren waren von Beginn an wach und machten sofort klar, dass man unbedingt einen Heimsieg einfahren wollte. Nachdem die Heidelberger Gäste mit dem 0:1 in der zweiten Minute ihre einzige Führung der gesamten Begegnung erzielt hatten, wurden sie vom TVH-Express regelrecht überrollt. Besonders Hemsbachs Rion Lather war in der Anfangsphase „on fire“ und erzielte bereits in den ersten 15 Minuten fünf Tore.

Herausragende Abwehrleistung

Auf dem Vorsprung ausruhen wollte man sich jedoch nicht und knüpfte in der zweiten Halbzeit nahtlos an die Leistung der ersten 30 Minuten an. Hinten ließ der TVH weiterhin kaum Tore zu und vorne strahlte Spielmacher Felix Prisslinger nun Torgefahr aus und wusste zusätzlich seine Mitspieler gut in Szene zu setzen. Nach knapp 45 Minuten hatte man so die Gäste bei gerade einmal zehn Treffern gehalten, während man selbst bereits 24 Torerfolge bejubelte. Auch Luca Roll zeigte nun nach seiner Einwechslung, dass sich die Hemsbacher Mannschaft wahrlich nicht über ein Torwartproblem beklagen kann und parierte genauso stark wie zuvor Kessler. Bis zum Ende trat der TVH routiniert auf und freute sich schlussendlich über einen hochverdienten Heimsieg, der Lust aufs Derby bei der TG Laudenbach macht. ff