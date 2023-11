Heimspiel am Hardtwald für den SV Waldhof

Sieben Spiele ohne Sieg lautet die aktuelle Horror-Serie des SV Waldhof, die den Traditionsclub mittlerweile in die Abstiegszone der 3. Liga befördert hat. Nichts wünschen sich die Kicker vom Alsenweg deshalb mehr, als das lang ersehnte Erfolgserlebnis und sind laut Trainer Rüdiger Rehm froh um die Tatsache, dass in der anstehenden Länderspielpause keine Tests vorgesehen sind. Stattdessen steht am Samstag (14.30 Uhr, GP Stadion am Hardtwald) beim Liga-Konkurrenten SV Sandhausen im Viertelfinale des Landespokals gleich wieder einiges auf dem Spiel: jede Menge Derby-Prestige und die Chance auf die Teilnahme am DFB-Pokal im nächsten Jahr – vom psychologischen Aspekt einmal ganz abgesehen.