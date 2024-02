Helmut Rück: Auch mit 80 immer noch auf Ballhöhe

Die Tolle ist geblieben, das sportliche Aussehen auch: Helmut Rück, zu aktiven Zeiten erfolgreicher Spielmacher und Trainer, feiert am morgigen Faschingssonntag seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar gehört zu den Größen und Großen des Handballs an der Bergstraße.

Und zu seinen ehemaligen Vereinen pflegt er auch heute noch Kontakt, spielte mit seiner Frau Erika, so lange es die Gesundheit zuließ, noch lange Tennis beim TC Blau-Weiß Birkenau. In der vergangenen Woche feierte das Paar 55. Hochzeitstag.

Seit der A-Jugend in Birkenau

Sport bestimmte das Leben von Helmut Rück. Auch seine beiden Töchter Heike und Stefanie lebten den Handballsport beim TSV Birkenau, wo Rück seit der A-Jugend spielte. Das Handball-Abc lernte er beim FV 09 Weinheim, wurde 1956 Kreismeister in Feld und Halle und wurde gemeinsam mit Wolf-Rüdiger Pfrang in die Badische Auswahl berufen. Beide wechselten dann nach Birkenau, wo sie direkt badische Vizemeister im Feld wurden.

Rück wurde zudem zweimal süddeutscher Feldhandballmannschaft mit der zweiten Mannschaft des TSV, ehe 1966 in einem legendären Derby gegen die SG Leutershausen zweimal der Süddeutsche Titel nach Birkenau ging. Im gleichen Jahr erfolgte auch der Aufstieg in die 1. Bundesliga, sowohl im Feld, als auch in der Halle.