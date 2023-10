Jetzt steht der TTC 46 sogar am Tabellenende

Was in der letzten Saison gut für die Tischtennis-Damen des TTC 46 Weinheim in der 1. Bundesliga lief, das geht diesmal in die andere Richtung. Nach einer weiteren Niederlage ziert das Team noch ohne Sieg das Tabellenende. Noch ist in Sachen Play-Offs nichts verloren, langsam aber sicher muss der amtierende Deutsche Vizemeister aber punkten, um unter den besten sechs Mannschaften zu landen.

Dabei hatte man sich so viel für die Begegnung in Bingen/Münster-Sarmsheim vorgenommen, aber Ernüchterung gab es gleich in den Doppeln. Yuan Wan/Sophia Klee waren nach drei in der Verlängerung verlorenen Sätzen gegen Rakovac/Mynarova geschlagen. Und auch Bruna Takahashi/Daria Trigolos mussten ihren Gegnerinnen Tomanovska/Kuzmina letztlich den Sieg überlassen – trotz einer 2:1-Satzführung.

Mit dieser Hypothek lief auch die restliche Begegnung immer wieder unglücklich für die Weinheimerinnen. Bruna Takahashi machte recht kurzen Prozess mit Katerina Tomanovska beim 3:0-Sieg. Ebenso deutlich unterlag aber Yuan Wan gegen Lea Rakovac. Auch das hintere Paarkreuz konnte nur einen Zähler beisteuern. Wieder über fünf Sätze gingen beide Partien. Mateja Jeger musste sich Karolina Mynarova schließlich beugen, während sich Daria Trigolos – diesmal auch im Einzel eingesetzt – nach hartem Kampf gegen Elena Kuzmina noch durchsetzte.

Wie schon in der letzten Runde scheiterte Bruna Takahashi gegen Lea Rakovic, die Revanche gelang also nicht nach 10:12 im Entscheidungssatz. Yuan Wan konnte mit ihrem 3:1-Sieg gegen Katerina Tomanovska noch einmal verkürzen, aber beim Stand von 3:5 war ein Sieg schon nicht mehr möglich. Den sechsten Zähler für Bingen musste dann Mateja Jeger zulassen, die ihre guten Leistungen diesmal nicht an die Platten bringen konnte und gegen Elena Kuzmina ganz knapp unterlag.