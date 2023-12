Kreisklasse A: Lützelsachsen II trotzt den Personalsorgen

In die letzte Runde geht es nun auch in der Fußball-A-Klasse. Die Spreu hat sich zwar längst vom Weizen getrennt, gleichwohl gestaltet sich das Rennen an der Tabellenspitze und im Keller schon jetzt äußerst spannend. Und in beiden Regionen des Klassements sind Mannschaften von der Bergstraße beteiligt. Oben ist es die TSG Lützelsachsen II als Tabellenvierter, die vielen Widerständen trotzt. „Wir hatten in den letzten acht Wochen über zehn Ausfälle. Teilweise haben wir mit Spielern gespielt, die eigentlich nur trainieren. Daher kann man die Leistung gar nicht hoch genug bewerten“, lobt Trainer Enrique Cazorla den Einsatz seiner jungen Wilden.