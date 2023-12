KSV Hemsbach unterliegt im Verbandsliga-Derby klar

In der Ringer-Verbandsliga unterlag der KSV Hemsbach beim SRC Viernheim auf der Matte mit 8:32. Jedoch wird der Kampf noch mit 24:16 für Viernheim korrigiert, da der SRC Viernheim zwei Ringer eingesetzt hatte, die im Anschlusskampf in der 2. Bundesliga auf die Matte gingen.

Zum Auftakt musste der Hemsbacher Oliver Lehnert (57 kg, G) musste bei eigener Führung von (4:0) verletzungsbedingt aufgeben. Sein Gegner Nils Gerber wurde genau wie Norman Balz, der gegen Kevin Fluh (80 kg, G) auf Schulter siegte, im Bundesligateam eingesetzt, womit diese Punkte an Hemsbach gingen.

Im Schwergewicht (130 kg, F) musste Dominic Weickinger dem Viernheimer Timo Schmitt eine überhöhte Punktniederlage überlassen. Auf Vladyslav Chornovil (61 kg, F) ist Verlass, er besiegte Richard Scharf nach knapp einer Minute mit 16:0 Punkten überhöht. Er zeigte wieder einmal schöne Freistil-Techniken in seinem Kampf.

RSC-Oldies stärker

Eine kurze Unaufmerksamkeit von Rohat Oguz (98 kg, G) nutzte der Viernheimer Kamran Abbasov zum Schultersieg mit einem Überwurf. Bener Ibrahim Kaya (66 kg, G) fand gegen Finn Strohmer nicht zu seinem Kampf und musste bei klarem Rückstand auf die Schultern. Die Viernheimer Ringer-Oldies Marco Schmitt (71 kg, G) und Sascha Niebler (86 kg, F) hatten es gegen die Hemsbacher Jungtalente Merih Zafer Kaya und Robert Ordihovski bei ihren überhöhten Punktsiegen leicht. Zum Finale (75 kg, G) trafen Co-Trainer Mahmud Malik Gül und David Jung aufeinander. In einem kontrollierten Kampf nutzte der Hemsbacher seinen zweiten Kopfhüftschwung zum Schultersieg.

Dem Hemsbacher Trainer Sven Helwig war schon nach dem Wiegen beider Mannschaften klar, dass gegen den stark gestellten SRC an diesem Abend auf der Matte nichts zu holen ist. Am Samstag um 20 Uhr in der KSV-Halle möchte sich Hemsbach im letzten Heimkampf gegen Brötzingen für das knappe 18:20 aus der Vorrunde revanchieren. Im Vorkampf stehen sich die Schülermannschaften des KSV Hemsbach und der KG Ladenburg-Rohrbach um 18.30 Uhr gegenüber. ig