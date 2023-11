KSV Rimbach will den SRC Viernheim erneut besiegen

Ringer-Zweitligist KSV Rimbach startet am Samstag (19.30 Uhr) in der Odenwaldhalle gegen den SRC Viernheim in die Rückrunde. Die Odenwälder wollen dann möglichst an ihre Leistung in der Hinrunde anknüpfen, als der KSV in Viernheim mit 13:11 gewann. Trainer Pascal Mieslinger ist durchaus zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden seiner Staffel. „Wir haben die Hinrunde als Tabellendritter beendet, und wäre die unglückliche Niederlage in Schriesheim nicht gewesen, dann wären wir jetzt Zweiter.“