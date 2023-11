Nach dem 0:2 in Essen sitzt der Frust tief beim SV Waldhof

Ganz am Ende, als die nächste Niederlage längst besiegelt war, ergoss sich auch noch der Spott aus der Essener Kurve über die 500 mitgereisten Fans des SV Waldhof. „Wir steigen auf und ihr steigt ab“, sangen die RWE-Anhänger. Ein durchaus denkbares Szenario nach der 0:2 (0:0)-Niederlage der Mannheimer vor fast 16 500 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße. Treffer von Cedric Harenbrock (68.) und Marvin Obuz (74.) schossen den neuen Tabellen-18. SVW noch tiefer in die Krise, Obuz vergab außerdem noch einen Foulelfmeter (63.). Seit nunmehr sieben Spielen wartet der SV Waldhof auf einen Sieg, die Krise spitzt sich immer weiter zu.