SV Waldhof: Das Erweckungserlebnis bleibt auch im Pokal aus

Der verletzte Waldhof-Kapitän Marcel Seegert hatte die Wollmütze tief ins Gesicht gezogen, als er nach dem Abpfiff kurz in der Mixed Zone des Hardtwaldstadions vorbeischaute. Nach dem 1:4 (0:2) im Viertelfinale des bfv-Pokals beim Liga-Konkurrenten SV Sandhausen wollte sich „Cello“ aber nicht in langen Analysen verlieren, sondern gab nur einen kurzen Einblick in sein Innenleben. „Da blutet einem das Herz“, sagte der 29-Jährige angesichts des nun schon achten Mannheimer Pflichtspiels ohne Sieg in diesem Horror-Herbst.