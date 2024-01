SV Waldhof: Terrence Boyd alleine kann's nicht richten

Am späten Mittwochabend meldete der SV Waldhof Vollzug: Wunschspieler Terrence Boyd wechselt tatsächlich vom Erzrivalen 1. FC Kaiserslautern in die Quadratestadt. Die Waldhof-Fans sind euphorisiert, blickt man in die Kommentarspalten der sozialen Medien wird die Verpflichtung überwiegend begrüßt, zum Teil sogar gefeiert. Zeitweise bekommt man den Eindruck, der Fußball-Messias sei höchstselbst vom Stürmer-Olymp herabgestiegen, um den abstiegsbedrohten Drittligisten in eine bessere Zukunft zu schießen. Doch ganz so geschmeidig dürfte die Rückrunde dann vielleicht doch nicht verlaufen. Diese Redaktion fasst die wesentlichen Fragen um den Königstransfer der Waldhöfer zusammen.