TGL schiebt sich an die Spitze

Mit einem am Ende deutlichen 30:23-Sieg am Sonntagabend in der Bergstraßenhalle gegen die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim erklimmt die TG Laudenbach in der aktuellen Saison den ersten Platz in der Handball-Landesliga. Beide Mannschaften traten aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen mit stark dezimierten Kadern an und so benötigte es einige Zeit bis die Teams im Spiel waren.