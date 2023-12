Trainer Ümit Erdem und der TSV Sulzbach gehen ihren Weg gemeinsam weiter

Vier Fächer unterrichtet Ümit Erdem an einer Bensheimer Gesamtschule: Sport, Mathematik, Technik und DaZ. Das hat nichts mit dem Fußball-Bezahlsender DAZN zu tun. DaZ steht für „Deutsch als Zweitsprache“. „Ein Jahr lang begleiten wir die Kinder in einer Intensivklasse, wo sie auf den Regelunterricht vorbereitet werden. Das war bei der ersten Flüchtlingswelle eine Herausforderung. 15 Kinder in einer Klasse, manchmal mit zehn unterschiedlichen Nationalitäten – das geht zu Beginn nur mit Gestik, Mimik, Händen und Füßen“, sagt Erdem.