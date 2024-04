TTV-Nachwuchs schafft das Titel-Double

Die Nachwuchsspielerinnen des TTV Weinheim-West strahlten am Wochenende. Bei den letzten beiden Spieltagen der beiden weiblichen Verbandsligen machten sowohl die Mädchen 15- als auch die Mädchen 19-Mannschaft die Meisterschaft perfekt. Die Mädchen 19-Verbandsliga gastierte in Großsachsen. Beim Spieltag waren die beiden führenden Teams aus Weinheim und Limbach mit an den Tischen.